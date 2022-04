Was für ein besonderer Meilenstein für Tanja Szewczenko (44) und ihre Familie! Die ehemalige Eiskunstläuferin ist dreifache Mutter: Vor einem Jahr hat die Ex-Alles was zählt-Darstellerin Zwillinge zur Welt gebracht. Seitdem haben die beiden Racker das Leben der Blondine ziemlich auf den Kopf gestellt. Der erste Geburtstag ihrer beiden Söhne war nun ein ganz besonderer Tag für Tanja – ihre Follower ließ sie jetzt mit einer süßen Fotostrecke daran teilhaben!

Auf Instagram teilte Tanja einige Aufnahme, die die Familie bei den Feierlichkeiten zeigen. Für die Geburtstagsfeier von Leo und Luis legte die stolze dreifache Mutter sich offenbar ordentlich ins Zeug – den Kids fehlte es einfach an nichts. "Das war ein Spaß heute für uns. Die Jungs wussten noch nicht so richtig, warum sie heute noch mehr im Mittelpunkt standen als sonst auch schon, aber sie haben den Geburtstag meiner Meinung nach genossen", schrieb sie dazu.

Fans freuten sich über die Einblicke in den Ehrentag der Jungs und gratulierten ihnen. Auch prominente Follower von Tanja überbrachten ihre Glückwünsche: "So süß! Alles Liebe", schrieb beispielsweise Daniela Katzenberger (35).

Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und ihre Familie im April 2022

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de