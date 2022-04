Auf der Insel der Verführung geht es heiß her. In der dritten Folge von Temptation Island fand das erste Lagerfeuer statt. Die Frauen waren schockiert, was ihre Partner in der Zwischenzeit getrieben haben. Nikola Glumac war besonders wild unterwegs. Seine Frau Gloria reagierte entsetzt, als sie die Bilder des nackten Hinterns ihres Ehemanns sah. Aber auch von den Verführerinnen waren die Mädels erschüttert – und haben sich prompt Spitznamen für die Frauen in der Männer-Villa ausgedacht.

"Ich hoffe nicht, dass er die ganze Zeit mit Pfläumchen abhängt", waren Elli Lorettas Worte beim Lagerfeuer. Von wem spricht sie hier? "Wir wussten die Namen von den Mädels ja nicht. Und um nicht ständig zu sagen 'Die, die vorne oder hinten da und da stand' oder 'Die mit den und den Haaren', haben wir stattdessen Früchte als Ersatznamen genommen, um besser über die Ladys reden zu können", erklärt Gloria jetzt im Promiflash-Interview. "Ich mag keine Pflaumen, daher hab ich Credos First Choice so genannt", führt Elli weiter aus.

"Die eklige Melone", rief Gloria während des Lagerfeuers aus, als sie die Bilder ihres Partners zusammen mit den Verführerinnen sah. Die Single-Ladys sind den vergebenen Frauen offensichtlich ein Dorn im Auge. Wer weiß, in welche Versuchungen der "Obstsalat" in der Männer-Villa die vergebenen Boys noch bringt.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

Elli und Credo, "Temptation Island"-Kandidaten

Credo La Marca bei "Temptation Island"

