Boris Becker (54) bereitet sich auf das Schlimmste vor! Für den Sportler steht heute ein finaler Termin vor Gericht an. Nach dem Schuldspruch wegen Steuerhinterziehung wird gegen Mittag das Strafmaß verkündet – der ehemalige Tennisprofi könnte hinter Gitter wandern. Nun wurde der Blondschopf auf dem Weg ins Gericht von Fotografen abgelichtet – in Begleitung seiner Freundin und mit fertig gepackter Knasttasche!

Sind das seine letzten Schritte in Freiheit? Aktuelle Paparazziaufnahmen zeigen Boris am Freitagvormittag in London. An der Seite seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro verließ der vierfache Vater sein Apartment, in der Hand trug er eine große Sporttasche. Für die Bekanntgabe des Strafmaßes schmiss sich der 54-Jährige mächtig in Schale: Er trug einen grauen Anzug und eine gestreifte Krawatte.

Sollte Boris gegen Mittag tatsächlich zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt werden, könnte er direkt in den Knast wandern. Wie Bild berichtet, würde er nach der Bekanntgabe abgeführt werden – zunächst in den Sicherheitsbereich des Gerichts, dann in den Wagen in Richtung Justizvollzugsanstalt.

Getty Images Boris Becker im Februar 2020

MEGA Boris Becker in London, April 2022

Getty Images Boris Becker, Sportlegende

