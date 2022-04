Am 4. Mai geht Sat.1 mit dem neuen Unterhaltungsformat Club der guten Laune an den Start. Neben Martin Semmelrogge (66) und Cora Schumacher (45) wird unter anderem auch Julian F. M. Stoeckel (35) jeden Mittwoch um 20:15 Uhr über die Bildschirme flimmern. Dabei können sich die Zuschauer vor allem über die Romanze zwischen Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) freuen. Im Promiflash-Interview verriet Teilnehmer Joey Heindle (28) nun, dass die Liebesgeschichte der beiden zwischenzeitlich sogar für Beef gesorgt hätte.

"Die sind einfach goldig und süß. Ich liebe Jenny und Marc ist ein großartiger Typ", plauderte Joey gegenüber Promiflash aus und fügte hinzu, dass sich die beiden Frischverliebten bereits ewig kennen würden. Die Zuschauer sollen sich auf so einiges gefasst machen – immerhin würde es im Laufe der Show nicht nur rote Rosen regnen. "Definitiv wird das auch ein Thema in der Show sein, das Beef auslöst, aber es ist für mich eine ehrliche, tolle und schöne Liebesgeschichte. Es ist nicht gespielt, es ist real", versicherte der 28-Jährige im Interview.

Auch von den anderen Show-Teilnehmern zeigte sich Joey total begeistert. "Als ich im Format drin war, dachte ich, die Produktion hatte recht, der Cast ist wirklich klasse", schwärmte er und erzählte weiter, dass die neue Spieleshow einem Cluburlaub gleichen würde – immerhin hätte der einstige Dschungelkönig noch nie so viel in einem TV-Format gelacht wie in dieser neuen Sendung.

"Club der guten Laune" sei deshalb genau die richtige Show für den gebürtigen Münchener gewesen – immerhin weiß Joey, dass er im TV vor allem mit seiner Authentizität überzeugen würde. "Die Leute wollen mich dabeihaben, weil ich real bin. Die Leute buchen mich als Mensch. Dafür bin ich dankbar", stellte er klar.

SAT.1/ Julian Essink Der "Club der guten Laune"-Cast 2022

SAT.1 / Julian Essink "Club der guten Laune"-Teilnehmer, Joey Heindle

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Juli 2021

SAT.1 / Julian Essink Das Maskottchen im Club der guten Laune

