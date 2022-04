Kommt der "Club der guten Laune" mit diesen Stars an Promis unter Palmen ran? Nachdem das beliebte Reality-Format im vergangenen Jahr nach zwei Staffeln abgesetzt worden war, stellte der Sender Sat.1 im Januar eine neue Sendung vor. Vom Konzept her erinnert "Club der guten Laune" sehr an "Promis unter Palmen". Heiklen Kandidaten wolle man in Zukunft aber aus dem Weg gehen. Jetzt steht auch endlich der komplette Cast fest.

Wie Sat.1 bekannt gibt, startet das Format am 4. Mai und wird je mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Mit dabei sind unter anderem der einstige Bachelorette-Kandidat Sebastian Fobe (36), Bauer sucht Frau-Star Iris Abel (53), Ballermann-Sänger Lorenz Büffel (42) sowie das Ex on the Beach-Sternchen Vanessa Mariposa. Doch auch die Germany's next Topmodel-Bekanntheit Theresia Fischer (30), der ehemalige DSDS-Kandidat Joey Heindle (28) und Reality-TV-Gesicht Cora Schumacher (45). Julian F.M. Stoeckel (35), Jenny Elvers (49), Marc Terenzi (43) und Martin Semmelrogge (66) waren schon vorab als Kandidaten bekannt.

Die Dreharbeiten in Thailand sind bereits abgeschlossen. Währenddessen wurde es offenbar auch ziemlich heiß: Immerhin soll es dabei zwischen Jenny und Marc gefunkt haben. Vor wenigen Wochen machten die Schauspielerin und der Sänger ihre Beziehung öffentlich.

ActionPress Sebastian Fobe, TV-Bekanntheit

Bieber, Tamara Schauspieler Martin Semmelrogge

Instagram / paul_elvers Marc Terenzi und Jenny Elvers im März 2022

