Vom Flirt-Master zur zahmen Katze? Yasin Mohamed (30) sorgte 2021 in der Temptation Island-Staffel für Aufruhr. Besonders mit seinem exzessiven Partyverhalten und Flirtereien brannte er sich in die Köpfe der Zuschauer ein. Eigentlich war er seit einigen Monaten glücklich mit der Ex-Temptation Island V.I.P -Kandidatin Paulina Ljubas (25) zusammen. Letzte Woche verkündeten die beiden aber überraschend ihr Beziehungs-Aus. Jetzt spricht der Single offen im Netz darüber, wie es in der Zukunft mit dem Thema Datingshows für ihn weitergehen könnte.

Yasin äußert in seiner Instagram-Story, dass er momentan komplett mit dem Thema Datingshows abgeschlossen habe. Er gibt zu: "Alles was mit Dating, Freundin, Liebe oder sonstiges zu tun hat, bin ich erst einmal raus." Die Vergangenheit des Basketballers in Datingformaten war bis dato nicht sehr erfolgreich. Seine damalige Freundin Alicia Costa Pinhero brach das Projekt "Temptation Island" wegen seines für sie unangemessenen Partyverhaltens ab.

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit scheinen den Partylöwen ein wenig zur Vernunft gebracht zu haben. Nach der Trennung von seiner Ex Paulina erklärte Yasin auf Instagram, er plane in Zukunft, sein Liebesleben nicht mehr öffentlich zu thematisieren. "Wenn ich was gelernt habe: Beziehungen und so – das ist jetzt nichts mehr für die Öffentlichkeit", beteuerte der Kampf der Realitystars-Kandidat.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed im Juni 2021

CH Media "Reality Shore"-Kandidat Yasin

TVNOW Yasin Mohamed, "Temptation Island"-Kandidat 2021

