Geht Yasin Mohamed (30) bald im TV auf Datingkurs? Am Freitag bestätigte der Ex-Temptation Island-Kandidat das, was viele Fans bereits vermutet hatten: Er und Paulina Ljubas (25) gehen getrennte Wege. Zuvor hatte der Basketballspieler ein Techtelmechtel im TV-Format Reality Shore mit Mia Madisson. Könnte sich der gebürtige Münchner vorstellen, seine nächste Partnerin in einer Fernsehshow kennenzulernen? Darauf gab Yasin jetzt eine klare Antwort!

Auf Instagram wurde Yasin gefragt, ob er auch Lust hätte, an TV-Sendungen wie Are You The One – Reality Stars in Love mitzumachen. Der Ex von Alicia Costa Pinhero stellte klar: Das sei gar nicht sein Ding. Außerdem plane er in Zukunft, sein Liebesleben nicht öffentlich zu thematisieren. "Wenn ich was gelernt habe, Beziehungen und so – das ist jetzt nichts mehr für die Öffentlichkeit", meinte der Kampf der Realitystars-Kandidat.

Während Yasin sein Liebes-Aus mit Paulina offen thematisierte, schweigt die Influencerin bisher dazu. Sie teilte jedoch kürzlich einen vielsagenden Text. "Wer auch immer Voodoo mit meinem Liebesleben gespielt hat, kann sich jetzt mal entspannen. Ich habe meine Lektion gelernt", spaßte die Brünette auf Instagram.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei der "Miss Germany"-Wahl 2022

CH Media Yasin Mohamed bei "Reality Shore"

Joyn Yasin Mohamed und Mia Madisson, "Reality Shore" 2021

