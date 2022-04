Heutzutage ist Prinz Harry (37) privat überglücklich! Der Enkel der Queen (96) gab Herzogin Meghan (40) 2018 im Rahmen einer großen Feier das Jawort. Daraufhin folgten 2019 und 2021 die beiden Kinder Archie Harrison (2) und Lilibet Diana. Seit ihrem Royal-Exit lebt die Familie in Kalifornien – und dort genießen die Eheleute ihr Glück fernab des Trubels. Doch so happy war der Thronfolger nicht immer: Harry war vor seiner Beziehung mit Meghan in Sachen Liebe sogar ziemlich unglücklich...

Das behauptet jetzt zumindest die Autorin Tina Brown in ihrem Buch "The Palace Papers". Harry sei von 2012 bis 2014 eine Liebelei mit der Schauspielerin Cressida Bonas (33) eingegangen. Diese Affäre sei jedoch von vielen Höhen und Tiefen geprägt gewesen: Vor allem weil der Rothaarige damals durch jahrelang verdrängte Trauer – ausgelöst durch den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) – sehr temperamentvoll und aufbrausend gewesen sei. Zwar habe sich Harry ab einem gewissen Zeitpunkt professionelle Hilfe in Form einer Therapie geholt, doch das sei der Anfang vom Ende der Beziehung gewesen. "Letztendlich war die Konzentration auf Harrys Probleme unter Auslassung der eigenen Schwierigkeiten zu viel für Cressida", schreibt die Royal-Expertin.

Harry habe seine Hoffnungen in Sachen Liebe daraufhin sogar aufgegeben. "Er war davon überzeugt, den Rest seines Lebens Single zu bleiben", berichtete ein Insider aus dem Palast gegenüber der Autorin. Herzogin Kate habe ihm immer wieder Freundinnen vorgestellt und sogar Dinnerpartys veranstaltet, um ihn zu verkuppeln. Allerdings sprang der Funken erst 2016 über – und zwar als Harry seiner zukünftigen Ehefrau Meghan zum ersten Mal begegnete.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games

Getty Images Cressida Bonas, Schauspielerin

Getty Images Prinz Harry im April 2022

