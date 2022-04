Süße Details zum Hochzeitstag von Prinz William (39) und Herzogin Kate (40)! Heute vor genau elf Jahren haben sich der britische Royal und seine Frau das Jawort gegeben. Am 29. April 2011 besiegelten sie ihre Liebe in der Westminster Abbey in London – und sind auch heute noch mehr als glücklich miteinander. Was aber seit Jahren ein Rätsel bleibt: Was hat William seiner Liebsten damals am Altar zugeflüstert?

Das königliche Paar macht aus diesen Worten bis heute ein großes Geheimnis. Lippenleser haben sich die Szenen aus der damaligen Zeremonie aber genau angeschaut und eine Vermutung angestellt. Wie Hello berichtet, habe der dreifache Vater seine damalige Verlobte begrüßt, indem er ihr süße Komplimente machte. "Du siehst hübsch aus. Du siehst wunderschön aus", habe William geschwärmt. Außerdem soll er zum Scherzen aufgelegt gewesen sein und seinem Schwiegervater in spe zugeflüstert haben, dass er von einer kleinen Familienangelegenheit ausgegangen sei.

Den Experten nach war aber nicht nur William beim Anblick seiner heutigen Ehefrau total begeistert – auch sein Bruder Harry (37) habe Kate als Braut mehr als ansehnlich gefunden. "Sie ist da. Und ich kann dir sagen: Sie sieht einfach toll aus", habe er seinem Bruder verraten. Wenig später konnte sich der Thronfolger selbst davon überzeugen.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George und Charlotte auf dem Weg zur Ostermesse

Getty Images Prinz William und Prinz Harry auf Williams Hochzeit

