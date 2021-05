Er lag mit seiner Einschätzung offenbar goldrichtig! Vergangene Woche stand für Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) ein ganz besonderer Tag an. Das Paar, das sich 2011 in der Westminster Abbey ganz romantisch das Jawort gegeben hat, feierte seinen zehnten Hochzeitstag. Die Royals sind seitdem nicht nur glücklich verheiratet, sondern haben auch drei gemeinsame Kinder. Die beiden scheinen eine Bilderbuchehe zu führen – den ehemaligen Erzbischof von Canterbury überrascht das tatsächlich nicht.

Rowan Williams (70) hatte die Ehre, William und Kate zu trauen und während der Zeremonie wurde ihm klar, dass diese Ehe halten und von Erfolg gekrönt sein wird. In der Dokumentation "Royal Wedding: A Day To Remember" erklärt er, dass er an der Art und Weise, wie die beiden lächelten, erkennen konnte, dass sie füreinander bestimmt sind. Obwohl fast zwei Milliarden Zuschauer weltweit die Live-Übertragung der Hochzeit verfolgten, sollen die Braut und der Bräutigam eine extreme Ruhe ausgestrahlt haben. "Sie sahen so aus, als ob sie sich amüsieren würden. Und wenn sie sich gegenseitig anlächelten, spürte ich: 'Ja, es funktioniert'. Und das tat es auch", freut sich der ehemalige Erzbischof.

Über zehn Jahre sind seitdem vergangen und William und Kate sind offenbar immer noch happy – so wirkt zumindest ein Video, das der Herzog und die Herzogin von Cambridge anlässlich ihres Hochzeitstages auf Instagram teilten. Darin treten sie nicht nur als Paar, sondern vor allem als Eltern auf. Der zuckersüße Familien-Clip zeigt die beiden mit ihren Kindern beim Spielen und auch an einem Lagerfeuer sitzend.

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William und der damalige Erzbischof von Canterbury

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf ihrer Hochzeit im Jahr 2011

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

