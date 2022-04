Kim Kardashian (41) hat seelischen Beistand von ihrem Freund! Die TV-Schönheit geht seit einigen Monaten gemeinsam mit Pete Davidson (28) durchs Leben. Der Comedian weicht ihr quasi nicht mehr von der Seite und die beiden besuchen zusammen Events oder gehen auf süße Dates. Auch bei einer weniger erfreulichen Sache begleitet Pete seine Liebste: Er unterstützt Kim bei dem Gerichtsprozess gegen ihre Familie!

Zurzeit muss sich die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit zusammen mit ihrer Familie vor Gericht behaupten. Blac Chyna (33), die Ex ihres Bruders Rob Kardashian (35), klagt die Familie nämlich an, ihre eigene TV-Show "Rob & Chyna" sabotiert zu haben. Im Rahmen dessen muss auch Kim aussagen, doch hatte Pete an ihrer Seite, wie TMZ berichtete. Pete schlich sich dafür durch einen Hintereingang in den Gerichtssaal und nahm ganz hinten im Raum Platz, während die Schlussplädoyers gehalten wurden. Später wurden die beiden dabei gesehen, wie sie gemeinsam das Gebäude verließen.

Der Prozess des Models gegen den Kardashian-Jenner-Clan nimmt gerade volle Fahrt auf. Erst kürzlich sagte Kylie Jenner (24) aus, sie habe Drohnachrichten von Chyna bekommen. Die wiederum prangerte unter anderem auch Kim an: Die Unternehmerin soll ihr 100.000 Dollar angeboten haben, damit sie ihre eigene TV-Show freiwillig verlässt. In den nächsten Tagen wird der Prozess weiter fortgeführt.

Anzeige

APEX / MEGA Pete Davidson, Comedian

Anzeige

Backgrid Kim Kardashian und Pete Davidson, 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Blac Chyna und Rob Kardashian bei Chynas Geburtstag in Hollywood im Mai 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de