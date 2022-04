Neue Details zu den schweren Vorwürfen gegen Blac Chyna (33)! Das US-amerikanische Model und die Kardashian-Familie zoffen sich derzeit vor Gericht. Der Grund: Kim (41) und Co. sollen Chynas Karriere sabotiert haben – denn sie hätten sie um ihre TV-Show gebracht. Zuletzt behauptete Kris Jenner (66) im Rahmen des Prozesses, dass Chyna daraufhin auch ihre Tochter Kylie (24) bedroht haben soll. Jetzt enthüllte Kylie persönlich, dass sie böse Drohungen von der Unternehmerin erhalten habe.

Wie mehrere US-Medien nun berichtet haben, wurde Kylie von Chynas Anwältin befragt und auf die angebliche Androhung von Gewalt angesprochen. "Ich erinnere mich, dass ich eines Nachts aufgewacht bin und mehrere Drohnachrichten von Chyna entdeckt hatte. Sie hat mir Teufel-Emojis geschickt und geschrieben, dass sie die Tage zählt, bis sie mich schlagen kann", erzählte die zweifache Mutter. Allerdings habe sie das Ganze nur als "leere Drohungen" abgestempelt und sich deswegen auch nicht an die Polizei gewandt.

Was Kylie allerdings ganz und gar nicht als harmlos einstuft: einen Angriff von Blac Chyna auf Rob Kardashian (35). Angeblich habe sie im Dezember 2016 mit einer Metallstange auf ihren einstigen Verlobten eingeschlagen. Kylie habe daraufhin Gefühle der Feindseligkeit gegen die Ex ihres Halbbruders entwickelt. "Nachdem ich von dem Angriff auf meinen Bruder gehört hatte, rief er mich an und ich war wütend", erinnerte sich die 24-Jährige an den Vorfall.

Getty Images Robert Kardashian und Blac Chyna bei einem Event in Hollywood

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner im April 2022

Getty Images Rob Kardashian und Blac Chyna in Hollywood im Mai 2016

