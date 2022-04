Pete Davidson (28) und Kim Kardashian (41) wollen ihre Liebe nicht mehr verstecken. Vergangenes Jahr trennte sich die vierfache Mutter von Kanye West (44). Nur wenige Monate später lernte sie schließlich den Schauspieler kennen, der seit Herbst 2021 der Mann an ihrer Seite ist und sie augenscheinlich mehr als glücklich macht. Seine Liebe präsentiert das Duo auch immer wieder im Netz. Nun begleitete Kim ihren Pete sogar zu einem öffentlichen Event.

Wie Just Jared nun berichtete, besuchten die beiden Turteltauben am vergangenen Sonntag gemeinsam den Mark-Twain-Preis, der in Amerika seit 1998 alljährlich für besonderen Humor verliehen wird. Wie Aufnahmen der Veranstaltung zeigen, lehnte sich die 41-Jährige immer wieder zu ihrem Liebsten hinüber. Zudem unterhielt sie sich mit dem Saturday Night Live-Komiker angeregt über die anderen anwesenden Stars im Kennedy Center in Washington, D.C. Dabei trug sie ein schwarzes, mit Pailletten besetztes Kleid, zu dem sie einen strengen Pferdeschwanz kombinierte.

Doch nicht zum ersten Mal zeigen sich Kim und Pete so vertraut auf einer öffentlichen Veranstaltung. Bei der Premiere von "The Kardashians", der neuen Realityshow der Kardashian-Jenner-Familie, lief das Paar gemeinsam über den roten Teppich. Dabei wollten sie offenbar aller Welt zeigen, wie glücklich sie miteinander sind, denn der 28-Jährige und die Keeping Up with the Kardashians-Schönheit wurden mehrfach händchenhaltend abgelichtet.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

Backgrid Pete Davidson und Kim Kardashian, April 2022

Instagram / angelinas_ristorante Pete Davidson und Kim Kardashian, Dezember 2021

