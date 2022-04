Wer hätte das gedacht? Heidi Klum (48) steht für Glamour, Style und jede Menge Selbstbewusstsein. Die Germany's next Topmodel-Jurorin führt ein Leben, von dem viele nur träumen können. 1992 begann ihre Karriere, als sie in einer Castingshow entdeckt wurde. Danach legte sie einen kometenhaften Aufstieg hin und lief bereits fünf Jahre später für das Unterwäsche-Label Victoria's Secret. Doch bevor Heidi da war, wo sie jetzt ist, musste auch das Topmodel einiges durchmachen.

In der neusten Folge von GNTM sprach Heidi über ihre Erfahrungen in der Schulzeit. Der Weltstar hatte es teilweise nicht leicht: "Ich wurde auch immer gehänselt in der Schule. Zu mir haben sie immer 'Pizza-Gesicht' gesagt, weil ich so viele Pickel hatte. Ich war besessen von Pickeln", gestand die Model-Mama. Das scheint eine schwere Zeit für die 48-Jährige gewesen zu sein. Im Nachhinein sieht Heidi jedoch das Positive: "Aber so kriegt man von Anfang an eben eine harte Schale", reflektierte sie ihre Mobbing-Erfahrungen.

Danach wurde es aber direkt wieder ernst in der Castingshow: Denn auch diesmal mussten zwei Kandidatinnen die Show verlassen. Für Juliana Stürmer und Sophie Dräger hatte Heidi diesmal leider kein Foto und damit endete ihre Reise an dieser Stelle. Vor allem für Sophie schien das ein Schock gewesen zu sein: Die Studentin weinte nach der Entscheidung bitterlich und musste von den anderen Kandidatinnen getröstet werden.

Getty Images Heidi Klum bei der Victoria's Secret Fashion Show 2001

Getty Images Heidi Klum, April 2022

Instagram / sophie.gntm22.official Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sophie Dräger

