Céline Dion (54) löst erneut Besorgnis bei ihren Fans aus! Die kanadische Musikerin hat seit mehreren Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und erklärte immer wieder, dass sie angeschlagen sei: Aus diesem Grund hat die "My Heart Will Go On"-Interpretin schon Anfang des Jahres einige Konzerte ihrer Welttournee in den USA und Kanada abgesagt. Jetzt wurden die nächsten Auftritte gestrichen: Céline cancelte auch ihre Tour-Termine in Europa!

"Es tut mir so leid, dass wir unsere Tourneepläne für Europa ein weiteres Mal ändern müssen", meldete sich Céline jetzt auf Instagram zu Wort und gab zugleich ein Gesundheitsupdate: "Ich fühle mich etwas besser, aber ich habe immer noch Muskelkrämpfe." Um auf der Bühne performen zu können, müsse die 54-Jährige allerdings in absoluter Topform sein. "Ich bin einfach noch nicht so weit", bedauerte die Sängerin.

Aber wann dürfen sich die europäischen Fans denn auf die Konzerte freuen? Die Auftritte des Ausnahmetalents werden um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben. "Céline Dion verschiebt die Termine ihrer Europatournee 2022 auf 2023", heißt es dazu auf dem Social-Media-Profil der Sängerin.

Getty Images Celine Dion während ihrer "Courage"-Tour in Quebec City

Instagram / celinedion Céline Dion im August 2021

Getty Images Céline Dion im März 2017

