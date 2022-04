Jella Haase (29) dürfte vielen vor allem durch ihre Rolle als Chantal in "Fack ju Göhte" im Gedächtnis geblieben sein – denn mit der beliebten Comedyreihe, die 2013 erstmals Millionen von Zuschauern in die Kinosäle lockte, gelang ihr der große Durchbruch. In den Streifen spielte sie eine Problemschülerin, die noch fernab von jeglicher Familienplanung war. Doch wie sieht es eigentlich im echten Leben damit aus? Jella verriet nun, dass sie bei dem Thema Nachwuchs so ihre Zweifel hat.

Im Interview mit dem Nachhaltigkeitsmagazin 2050 schilderte die 29-Jährige, dass sie aktuell unsicher sei, ob sie wirklich Kinder in die Welt setzen sollte. "Generell und persönlich fand ich eine eigene Familie [...] immer eine sehr schöne Vor­stellung für meine Zukunft. Nur mit der Zukunft bin ich mir halt nicht mehr so sicher", erklärte sie ehrlich. Das hänge vor allem mit den derzeitigen Weltproblemen zusammen.

Ob Jella ihre Meinung vielleicht noch ändern wird? In der Vergangenheit hatte sie bei einem ganz anderen Thema zumindest schon einmal ganz spontan etwas Neues gewagt. So erschien sie vor wenigen Jahren plötzlich mit einem raspelkurzen Pixie-Cut auf einer Premiere. "Ich hätte eigentlich schon seit drei Jahren gerne kurze Haare. Aber es hat nie gepasst, ich habe mich nie getraut", erklärte die Frankfurterin damals gegenüber Frankfurter Allgemeine.

Anzeige

Getty Images Die Darsteller aus "Fack ju Göhte" im November 2013

Anzeige

Getty Images Jella Haase im Februar 2016

Anzeige

Getty Images Jella Haase mit einem Pixie-Cut

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de