Ist Malik Harris vom Markt? Der junge Musiker geht für Deutschland beim Eurovision Song Contest ins Rennen und wird seinen Song "Rockstars" auf der riesigen Bühne in Turin performen. Schon jetzt ist er einem größeren Publikum bekannt, aber so viel von seinem Privatleben weiß man nicht. Außer, dass sein Vater der einstige TV-Moderator Ricky Harris (59) ist. Aber wie sieht es denn bei Malik in Sachen Liebesleben aus?

Im Gespräch mit Bild schafft der 24-Jährige diesbezüglich nun Klarheit. Ricky habe ihn gewarnt, dass mit dem Ruhm auch die ein oder andere Frau auf ihn zukommen würde. "Es gibt jetzt schon viele, die auf ihn zugehen. Er soll da aufpassen", meinte der Ex-Dschungelcamp-Kandidat. Doch Malik scheint sich darüber gar keine Gedanken zu machen – und das aus einem guten Grund: "Ich habe eine Freundin und bin in einer intakten Beziehung."

Er würde sich aber auch so nicht auf einen Fan einlassen. "An so etwas denke ich nicht", betonte Malik daraufhin. Ob seine Liebste ihn zum ESC begleitet, verriet er nicht. Wer aber auf jeden Fall dabei sein wird, ist sein Vater: "Ich habe lange in kleinen Bars gespielt, vor – gefühlt – niemandem außer meiner Familie. Und jetzt, wo ich vor Millionen auftrete, möchte ich sie wieder dabei haben." Ricky unterstütze ihn, wo er nur kann.

Anzeige

Instagram / _malikharris_ Malik Harris, Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Malik Harris, ESC-Teilnehmer 2022

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Talkshow-Legende Ricky Harris im Jahr 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de