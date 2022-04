Malik Harris bekam einen ganz wichtigen Ratschlag von seinem Vater! Der Musiker vertritt Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin. Mit seinem Song "Rockstars" will er die Zuschauer des Wettbewerbs begeistern. Einen Fan hat er aber bereits – und der ist kein Unbekannter: und zwar seinen Vater Ricky Harris (59)! Der ehemalige TV-Moderator unterstützt seinen Sohn bei seinem Vorhaben, auch wenn es um ein Leben in der Öffentlichkeit geht. Ricky gab Malik dabei auch schon einen ganz wichtigen Tipp mit auf den Weg...

Je bekannter, desto mehr Leute würden auf einen zukommen, die keine wahren Absichten hätten – erklärte Ricky dem 24-Jährigen. "Man soll vorsichtig sein und wissen, wer die echten Freunde sind. Das weiß ich durch ihn sehr gut, weil er mir das oft gesagt hat. Deshalb kann ich mich total auf meinen kleinen Kreis an Freunden verlassen", führte Malik gegenüber Promiflash aus. Tatsächlich hätten sich auch schon einige Menschen aus seiner Vergangenheit bei ihm gemeldet.

"Aber es war bis jetzt noch nicht anstrengend. Meistens habe ich sehr schnell erkannt, was sie wollen", erzählte Malik im weiteren Gespräch mit Promiflash. Er sei dankbar für Rickys Tipp, auch wenn es in der Musikbranche etwas anders ablaufe als in der Fernsehwelt. "Dadurch ist vieles ein bisschen anders bei mir als bei ihm. Unterm Strich freut er sich und ist ein echt stolzer Dad. Er sagt, dass ich es genießen soll", betonte die deutsche ESC-Hoffnung.

Anzeige

Instagram / _malikharris_ Malik Harris, Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Malik Harris, ESC-Teilnehmer 2022

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Talkshow-Legende Ricky Harris im Jahr 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de