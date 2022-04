Gina-Lisa Lohfink (35) will ihren Fans etwas Gutes tun! Die Reality-TV-Beauty achtet vehement auf ihr Äußeres und hat schon an der einen oder anderen Stelle nachgeholfen: Erst kürzlich ließ sie sich ihren Po mit einem Lifting auffrischen. Auch ihre Haare sind der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin heilig – nun will sie andere an der Mähne teilhaben lassen: Gina-Lisa verschenkt ihre Extensions!

Auf Instagram gab die 35-Jährige die Verlosung bekannt. Denn da sie ihre Haare regelmäßig neu machen lässt, sind ihr die Extensions zu schade zum Wegwerfen. "Hier sind meine alten Haare, sie sind nur fünf Wochen von mir getragen", rief sie auf Instagram aus und hielt die braunen Haarteile in die Kamera. Da sie auf ihre Schönheit sehr bedacht ist, stattet sie dem Friseur ziemlich oft einen Besuch ab: "Ich bin immer ganz schlimm, deswegen muss bei mir immer alles perfekt sein."

Gegenüber Bild betonte die Promi Big Brother-Teilnehmerin jedoch, dass ihre Extensions kein Abfall seien und sie damit lediglich einem Fan eine Freude bereiten wolle. "Auch wenn ich immer sehr gepflegt bin, will ich auch gepflegte Sachen weitergeben. Und ich denke auch, viele Mädchen können sich Extensions nicht leisten und freuen sich drüber", stellte Gina-Lisa klar.

Gina-Lisa Lohfink, TV-Sternchen

Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Bekanntheit

Gina-Lisa Lohfink, TV-Persönlichkeit

