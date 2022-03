Gina-Lisa Lohfink (35) hat es schon wieder getan! Die Reality-TV-Bekanntheit hat sich seit ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme im Jahr 2008 optisch ziemlich verändert. Größere Brüste, dickere Lippen – und auch ihr Hinterteil wurde operativ vergrößert. Vor rund einem halben Jahr unterzog sich die Influencerin einem Brazilian Butt Lift und einer Aquafilling-Behandlung, um ihren Knackpo noch runder zu machen. Jetzt wurde Gina-Lisas Gesäß noch mal in Form gebracht!

Gegenüber Promiflash verriet Beauty-Doc Dr. Murat Dağdelen, was genau bei der einstigen Kampf der Realitystars-Kandidatin gemacht wurde. "Das Ergebnis ihrer Behandlung wurde kontrolliert und an der ein oder anderen Stelle noch etwas nachgefüllt, um das bereits gute Ergebnis noch weiter zu optimieren", schilderte Gina-Lisas Arzt. Aber die Nachkontrolle war nicht der einzige Grund für den Besuch in der Klinik.

Denn Gina-Lisa will wissen, was Dr. Dağdelen von ihren frisch operierten Brüsten hält. Im Ausland ließ sich die 35-Jährige den Busen nämlich auf Körbchengröße 85F vergrößern – und möchte nun erfahren, ob ein derartiger Eingriff gesundheitlich bedenklich werden könnte. Mit dem Ergebnis ist sie aber wohl allemal zufrieden. In einem Interview betonte sie: "Ich habe jetzt meinen Traumbusen."

Getty Images Gina-Lisa Lohfink im Jahr 2008 in Berlin

DiaMond Aesthetics Gina-Lisa Lohfink nach ihrem BBL, 2022

RTLZWEI Gina-Lisa Lohfink bei "Kampf der Realitystars"

