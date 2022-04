Sie heizt ihren Fans schon jetzt ordentlich ein! Seit der zweiten Staffel von Are You The One? verhilft Sophia Thomalla (32) mit witzigen Sprüchen und jeder Menge Ironie den flirtwilligen Singles mehr oder weniger erfolgreich zu ihrem Liebesglück. Auch in Staffel vier ist die Beauty wieder als Moderatorin am Start – und gibt ihren Fans nun einen ersten Einblick: Sophia zeigt, wie hot "Are You The One?" mit ihr wieder wird!

Via Instagram teilt die 32-Jährige das allererste Bild von den Dreharbeiten zur neuen Staffel der Datingshow. In einem orangefarbenen Kleid mit farblich passenden Pumps posiert die Freundin von Alexander Zverev (25) auf einer Terrasse. "Paros, du hast mich wieder! Ich kann es kaum erwarten, eine weitere Staffel von 'Are You The One?' zu moderieren", schreibt Sophia freudig im Netz. Ganz offensichtlich steht die Beauty wieder für das Reality-TV-Format vor der Kamera.

Bereits vor einer Woche teaserte sie die neue Staffel an – und das mit einer Menge Humor. "Noch sieben Tage, dann gibt es wieder sieben Tage die Woche griechischen Salat und Singles, die die Regeln bis zum Ende der Staffel immer noch nicht begriffen haben!", schrieb sie im Netz. Freut ihr euch auf die neuen Folgen? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

TVNOW / Markus Hertrich Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

