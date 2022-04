Sophia Thomalla (32) kann die kommende Are You The One?-Staffel offenbar kaum noch abwarten! Seit mehreren Episoden führt die Schönheit als Moderatorin durch das Kuppelshow-Spektakel. Auch in den kommenden Folgen wird die gebürtige Berlinerin mit ihrer Direktheit den Singles sicherlich wieder ordentlich auf den Zahn fühlen. Dem Start fiebert die Beauty jedenfalls schon entgegen: Im Netz teilte Sophia nun einen Post voller Vorfreude!

"Wer ist bereit für eine weitere Staffel 'Are You The One?'", fragte die Freundin von Alexander Zverev (24) via Instagram in die Runde. Sie selbst ist zumindest jetzt schon total gespannt: "Noch sieben Tage, dann gibt es wieder sieben Tage die Woche griechischen Salat und Singles, die die Regeln bis zum Ende der Staffel immer noch nicht begriffen haben!" Doch die Zuschauer brauchen sich keine Sorgen zu machen, wie Sophia abschließend klarstellte: "Ich bin ja da!"

Ein genauer Starttermin für die neue Staffel des TV-Formats steht bisher zwar noch nicht fest – mit ihrer Schwärmerei im Voraus ist Sophia allerdings nicht allein. "Mega, ich freue mich schon drauf!" und "Hammergeil, ich freue mich – vor allem mit dir als Moderatorin!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, 2022

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

TVNOW / Markus Hertrich Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

