Die dänischen Royals haben sich in Schale geschmissen! Prinzessin Isabella (15) ist die erste Enkelin der Königin Margrethe von Dänemark (82) und nimmt nach ihrem Vater Kronprinz Frederik (53) und ihrem Bruder Prinz Christian (16) Platz drei in der Thronfolge ein. Vor ein paar Wochen durfte die erste Enkelin der Königin schon ihren 15. Geburtstag feiern, nun gab es aber noch einen weiteren Grund für ein Fest: Prinzessin Isabella wurde konfirmiert.

Die dänische Königsfamilie zeigte sich am vergangenen Wochenende in ihrer festlichen Garderobe. Der Anlass war die Konfirmation von Prinzessin Isabella, die in der Kirche von Schloss Fredensborg stattfand. Laut Spiegel habe sie sich schon lange auf diesen großen Tag gefreut. Nach dem fantastischen Gottesdienst – wie ihn die 15-Jährige beschrieb – wurden noch ein paar Bilder von der Familie geschossen. Auf den Fotos zeigte sich die dritte Thronfolgerin in einem weißen Hosenanzug, wofür sie das dänische Boulevardblatt Ekstra Bladet sogar als "stilvolle Prinzessin" betitelte.

Doch auch der Rest der Familie beeindruckte mit der Kleiderwahl: So trug Kronprinzessin Mary (50) ein knalliges pinkes Kleid, während die Königin von Dänemark zu einem weniger auffälligen blau-gemusterten Kleid sowie einem Jackett und Hut griff. Die Prinzen Frederik, Christian und Vincent (11) zeigten sich allesamt in schicken Anzügen mit Krawatte.

Getty Images Prinzessin Isabella an ihrer Konfirmation im April 2022

Getty Images Kronprinz Frederik, Prinzessin Isabella und Kronprinzessin Mary von Dänemark im April 2022

Getty Images Prinzessin Isabella und Königin Margrethe von Dänemark im April 2022

