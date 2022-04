Stand ihre Liebe schon zu Beginn unter keinem guten Stern? Gloria Glumac und ihr Ehemann Nikola stellen aktuell bei Temptation Island ihre Treue auf die Probe. Die Headhunterin und der Hotelkaufmann sind mittlerweile schon seit zwei Jahren verheiratet. Trotzdem hat die Beauty aus Rothenburg am Neckar Angst, dass ihr Liebster sie nur wegen seiner auslaufenden Aufenthaltsgenehmigung zur Frau genommen haben könnte. Gegenüber Promiflash verriet das Paar jetzt: Glorias Freunde hatten ihr damals sogar von der Hochzeit abgeraten!

Im Promiflash-Interview plauderte die 28-Jährige aus, dass sie damals viel Gegenwind von ihrem persönlichen Umfeld bekommen habe. "Da ich der Part war, der immer gegeben, aber nichts zurückbekommen hat. Ich hatte oft das Gefühl, dass alles, was ich mache, selbstverständlich ist und nicht wertgeschätzt wird", gab Gloria ehrlich zu. Ihre Freunde haben das Ungleichgewicht in der Beziehung bemerkt – und seien deshalb gegen die Ehe gewesen. Das ist natürlich auch Niko nicht entgangen: "Alle waren am Anfang gegen unsere Hochzeit, aber es haben auch alle gemerkt, dass wir uns wirklich lieben, weshalb die Leute die Hochzeit später auch akzeptiert und sich gefreut haben."

Vor der Heirat haben die Freunde der Blondine allerdings immer wieder versucht, die zwei Turteltauben auseinanderzubringen. "Aber unsere Liebe war immer stärker als die Meinung anderer Leute", meinte der Hottie. Nach der Vermählung habe sich das glücklicherweise geändert. Der 25-Jährige kommt inzwischen ganz gut mit dem Umfeld der 28-Jährigen klar: "Mit der Zeit habe ich mich mit allen sehr gut verstanden. Ihre Freunde wurden zu meinen Freunden."

Trotzdem gebe es natürlich auch heute noch einige Probleme in ihrer Ehe – unter anderem, dass Gloria ihrem Niko oft das Gefühl gebe, über ihm zu stehen. "Für mich persönlich ist jeder Mensch gleich, niemand ist besser oder schlechter. Vor allem in einer Beziehung muss man einander respektieren", erklärte der Tattoofan seine Haltung.

