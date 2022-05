Heute ist ein besonderer Tag für die Familie von Costa Cordalis (✝75)! Der Schlagersänger war nicht nur im Musikbusiness eine große Nummer – auch aus der TV-Landschaft war er zu Lebzeiten kaum wegzudenken. 2004 wurde er im Dschungelcamp sogar zum König gekürt. Nach einem Schwächeanfall im Jahr 2019 musste Costa jedoch ins Krankenhaus und konnte sich gesundheitlich nicht mehr erholen. Er starb wenige Wochen später im Kreise seiner Liebsten an Organversagen. Welch große Lücke er hinterlassen hat, wird heute besonders deutlich: Costa hätte Geburtstag gefeiert.

Auf Instagram teilte seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (35) ein Foto mit dem verstorbenen Griechen. "Happy Birthday, mein Engel. Ich werde dich niemals vergessen", richtete sie das Wort direkt an ihr Familienmitglied und setzte zum Zeichen ihrer Liebe auch ein Herzchen-Emoji hinter diese Zeilen. Auf dem Bild sitzt Dani neben Costa und beide strahlen überglücklich in die Kamera. Der Reality-TV-Star wäre am heutigen Sonntag 78 Jahre alt geworden.

Auch Costas Sohn Lucas Cordalis (54) nutzt den Geburtstag seines Elternteils in der Regel dazu, öffentlich an ihn zu erinnern und ihm Grüße in den Himmel zu schicken. "Du bist immer noch direkt neben mir! Happy Birthday, Papa!", schrieb er vergangenes Jahr zu einer Fotoreihe, die einige Aufnahmen von ihm und seinen Vater zeigte.

