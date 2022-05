Kim Tränka und Maurice Schmitz trafen im Rahmen der dritten Staffel von Prince Charming erstmals aufeinander! Der Automobilkaufmann aus Bremen und der Kölner verliebten sich am Set ineinander und verließen die Datingshow nach dem großen Finale letztendlich als Paar: Inzwischen leben sie sogar in derselben Stadt und genießen ihr gemeinsames Leben in vollen Zügen. Aber wie stehen Kim und Maurice mittlerweile zu ihrer "Prince Charming"-Zeit? Promiflash hat bei den beiden nachgefragt...

Im Promiflash-Interview ließen Kim und Maurice die Zeit am Set jetzt noch einmal Revue passieren. "Die Vorstellung, dass wir uns in einer Fernsehshow kennen und lieben gelernt haben, ist immer noch etwas surreal", erklärte das Paar und fügte hinzu: "Dennoch sind wir beide sehr glücklich und froh, dass wir damals so verrückt waren und uns auf das Abenteuer eingelassen haben." Die beiden seien am Ende glücklicherweise mit einem Happy End überrascht worden, mit dem sie am Anfang ihrer "Prince Charming"-Reise nicht gerechnet haben.

Rund ein Jahr nach den aufregenden Dreharbeiten auf der griechischen Insel Kreta ist das Paar schon voll im Alltag angekommen. "Uns beiden geht es sehr gut und wir genießen unser gemeinsames Leben in vollsten Zügen", schwärmten die Turteltauben.

Anzeige

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz und Kim Tränka

Anzeige

RTL / Kathrin Krok Maurice Schmitz und Kim Tränka in Paris

Anzeige

RTL / Kathrin Krok Kim Tränka und Maurice Schmitz, "Prince Charming"-Paar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de