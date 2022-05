Jessica Haller (32) teilt einen süßen Familienmoment mit ihren Fans! Vor knapp einem Jahr ist die einstige Bachelorette gemeinsam mit ihrem Mann Johannes Haller (34) zum ersten Mal Mama geworden: Die kleine Hailey-Su Haller ist der ganze Stolz der Influencer! Aktuell urlaubt die kleine Familie, die auf Ibiza lebt, auf Mallorca. Von dort aus verzaubert Jessi jetzt mit einem süßen Update: Hailey machte gemeinsam mit ihrem Papa Johannes ein Boot unsicher!

Via Instagram veröffentlichte die Mama jetzt ein paar niedliche Videos von ihrer Rasselbande. Hier sieht man Hailey auf dem Schoss ihres Vaters am Steuer einer kleinen Jacht sitzen. Die Kleine hat sichtbar Spaß daran, mit dem Steuerrad herumzuspielen – genauso wie Johannes, der ja zu Hause auf Ibiza einen Luxus-Bootsverleih besitzt. "Hailey und ihr Bötchen", schwärmte Jessi mit einem gerührten Emoji in der Bildunterschrift.

Diese Leidenschaft der Kleinen werden ihre Eltern sicherlich fleißig fördern. Erst im April haben Jessi und Johannes ein neues Boot gestaltet und erstanden – und es nach Hailey benannt! "Wir sind unglaublich stolz", freute sich die 32-Jährige auf Instagram. "Das wird ein unglaublich toller Sommer."

Instagram / jessica_haller Jessica, Johannes und Hailey-Su Haller

Instagram / jessica_haller Johannes Haller mit seiner Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_haller Johannes Haller mit seiner Tochter Hailey-Su

