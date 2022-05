Auf Tennis wird er nicht verzichten müssen! Bereits vor einigen Wochen wurde Boris Becker (54) im Prozess wegen Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen. Sein Strafmaß wurde am vergangenen Freitag bekannt gegeben. Der deutsche Tennisstar muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Haftstrafe musste er unverzüglich antreten. Der dreimalige Wimbledon-Sieger muss aber womöglich hinter Gittern nicht komplett auf den Sport verzichten. Wird Boris jetzt Sportlehrer im Gefängnis?

Wie The Sun berichtet, ist die Tennislegende für die Rolle des Lehrers vorgesehen. So habe der ehemalige Gouverneur Jerry Petherick gesagt, der 54-Jährige wäre der ideale Sportlehrer. Er sagte dem Magazin: "Sporthallen sind in Gefängnissen sehr beliebt. Es ist ein Job, den viele Gefangene wollen." Die Beamten wollen "keine Anzeichen von Bevorzugung zeigen", warnte er jedoch weiter. Boris könnte einigen Gefangenen sogar das im Gefängnis beliebte "Paddle-Tennis" beibringen, das dort mit weicheren Bällen gespielt wird als üblich.

Die Mutter eines anderen Insassen, die am Samstag zu Besuch im Gefängnis gewesen sein soll, habe außerdem erzählt, dass es ein Gerücht gegeben habe, "dass er einen Tennisball mitbrachte, um ihn den ganzen Tag an die Wand zu werfen, wie die große Flucht". Die Insassen des Gefängnisses der Kategorie B, das sich in der Nähe von Wimbledon befindet, hätten Becker noch nicht gesehen, wie das Magazin weiter berichtet.

Getty Images Boris Becker 1987 in Wimbledon

Getty Images Boris Becker, früherer Tennispieler und Trainer

MEGA Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker in London, April 2022

