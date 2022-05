Dagi Bee (27) gibt einen süßen Einblick in ihr Leben mit Baby Nelio! Kurz vor Weihnachten 2021 sind die erfolgreiche YouTuberin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) zum ersten Mal Eltern geworden: Sohnemann Nelio ist ihr ganzer Stolz – und hat das Leben der jungen Eltern natürlich mächtig auf den Kopf gestellt. Die Influencerin genießt ihre neue Mutterrolle jedoch in vollen Zügen: Jetzt schwärmte Dagi ganz stolz von Nelios Fortschritten.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 27-Jährige nun einige Videos aus ihrem Alltag mit Baby. Dabei hört man den kleinen Mann im Hintergrund fleißig herumglucksen. Doch das ist nicht alles, was er mit seinen fünf Monaten kann: "Nelio kann sich mittlerweile schon drehen wie ein Weltmeister. Was Nelio auch kann, ist 'Ah' sagen. Das ist so süß!", schilderte Dagi begeistert. Sein neues "Lieblingsding" sei es, seine Zunge herauszustrecken. Abschließend schwärmte die stolze Mama an ihren Sohn gerichtet: "Na, du kleine Raupe – du wirst immer aktiver und immer größer – du kannst immer mehr!"

Man würde meinen, dass Dagi ihr Leben als neue Mutter komplett umkrempeln musste – aber erst vor ein paar Tagen stellte sie auf Instagram klar: "Ich stecke nicht zurück. Ich mache alles genauso weiter wie vorher auch – nur jetzt mit ihm zusammen und das klappt auch richtig gut!" Hättet ihr gedacht, dass sie so sehr im Mama-Sein aufgehen würde? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Mann Eugen Kazakov und ihrem Sohn Nelio

Instagram / alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio

