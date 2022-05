Die Hochzeitsglocken werden bald läuten! JoJo Fletcher (31) und Jordan Rodgers (33) fanden in der 12. Staffel der Bachelorette zueinander und blieben auch nach dem Finale ein Paar. Wie in der US-amerikanischen Version üblich, überreichten sich die zwei zum Abschluss ihres Abenteuers einen Verlobungsring, erneuerten ihre Verlobung 2019 aber dann noch einmal ganz romantisch. Vor den Traualtar traten JoJo und Jordan aber bisher nicht – doch das wird sich jetzt bald ändern!

Im Interview mit Us Weekly berichteten die Turteltauben jetzt darüber, dass ihre Trauung im nächsten Monat ansteht. "Unsere Hochzeit findet in Santa Barbara auf einem Weingut statt, es hat so ein italienisches Flair", erzählte die Reality-TV-Darstellerin und schwärmte von dem Ort. Weiter hieß es, dass die zwei einen First Look geplant haben und den Moment, in dem sie sich das erste Mal als Braut und Bräutigam gegenüber stehen, mit nur wenigen Menschen teilen wollen. Außerdem seien auch einige Leute aus ihrer damaligen "Bachelorette"-Staffel eingeladen.

Das Paar hatte seine Hochzeit bereits mehr als einmal verschieben müssen – denn ursprünglich wollten JoJo und Jordan im Mai 2020 heiraten, mussten den Termin aufgrund der Pandemie jedoch zweimal verlegen. Die Vorfreude auf den großen Tag ist den beiden jedenfalls deutlich ins Gesicht geschrieben. "Es hat so lange auf sich warten lassen, dass wir es kaum erwarten können", schwärmte die Immobilienmaklerin.

Anzeige

Instagram / joelle_fletcher Jordan Rodgers und JoJo Fletcher im April 2022

Anzeige

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher und Jordan Rodgers, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher und Jordan Rodgers mit ihren Hunden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de