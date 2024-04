JoJo Fletcher und Jordan Rodgers wollen Familie gründen!

JoJo Fletcher (33) und Jordan Rodgers (35) wollen den nächsten Schritt wagen! Die Ex-US-Bachelorette hatte dem Datingshow-Kandidaten 2016 die letzte Rose gegeben. Vor rund zwei Jahren wagten die TV-Bekanntheiten den Schritt vor den Traualtar. Jetzt wollen sie eine Familie gründen, wie JoJo gegenüber People ausplaudert: "Jordan und ich waren schon fast sechs Jahre zusammen, bevor wir geheiratet haben, aber ich würde sagen, dass die Ehe eine noch viel tiefere Bindung erzeugt. Ein tieferes Gefühl der Sicherheit und des Respekts, und wir befinden uns gerade in der Phase unserer Beziehung, in der wir darüber sprechen, bald eine Familie zu gründen."

Die Turteltauben seien sehr gespannt auf das nächste Kapitel in ihrem Leben. "Wir freuen uns sehr darauf, eine Familie zu gründen. Das ist für uns der nächste Schritt und ich denke, wir sind jetzt beide an dem Punkt, wo wir uns eine Familie wünschen. Ich glaube, Jordan war schon vor langer Zeit so weit, und jetzt, wo wir es uns beide vorstellen können, freue ich mich sehr darauf", schwärmt sie. Zudem habe das Paar bereits einige Erfahrungen mit Kindern gesammelt, wie die einstige Rosenverteilerin betont: "Wir haben beide Nichten und Neffen, und wir lieben es, zu ihren Fußballspielen und anderen Veranstaltungen zu gehen, also denke ich, dass das ein nächster Schritt ist, auf den wir beide sehr gespannt sind."

Kurz nach ihrer Hochzeit kam JoJo aus dem Schwärmen über ihren frischgebackenen Ehemann gar nicht mehr heraus: "Es klingt wie ein Klischee, aber ich habe wirklich meinen besten Freund geheiratet." Wie sie gegenüber People erklärte, habe ihre lange Beziehung sie so gestärkt, dass sie sich jetzt mit dem jeweils anderen ganz sicher seien. "Wir fühlen uns einfach so glücklich. Wir können es kaum erwarten, das nächste Kapitel unseres gemeinsamen Lebens zu beginnen", freute sich die Sportreporterin.

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher und Jordan Rodgers, TV-Bekanntheiten

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher und Jordan Rodgers, TV-Bekanntheiten

