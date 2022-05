Die beiden haben endlich Ja gesagt! JoJo Fletcher (31) hat als Bachelorette in den USA 2016 in ihrem Sieger Jordan Rodgers (33) tatsächlich ihre große Liebe gefunden. Wie in den USA üblich, übergaben sie sich bereits im Finale einen Verlobungsring. Drei Jahre später wiederholten sie die Frage aller Fragen noch mal ohne Kameras. Wiederum drei Jahre später ist es nun so weit: JoJo und Jordan haben geheiratet!

Gestern traten die Sportreporterin und ihr Liebster in Begleitung ihrer engsten Freunde in Kalifornien vor den Traualtar. "Es klingt wie ein Klischee, aber ich heirate wirklich meinen besten Freund", schwärmte JoJo gegenüber People. Ihre zurückliegende Beziehung habe sie so gestärkt, dass sie sich mit dem jeweils anderen ganz sicher wären: "Wir fühlen uns einfach so glücklich." Bis zu ihrer Hochzeit sei es ein langer Weg gewesen, doch jetzt fühle sich alles richtig an. "Wir können es kaum erwarten, das nächste Kapitel unseres gemeinsamen Lebens zu beginnen", freute sich JoJo.

Die beiden Turteltauben hatten ihren großen Tag wegen der Pandemie nämlich mehrmals verschieben müssen: Ursprünglich war die Hochzeit schon für 2020 geplant. "Wir haben lange geplant, also wollten wir, dass es genau richtig ist!", erklärte Jojo. Sie könne es kaum fassen, jetzt endlich verheiratet zu sein.

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher und Jordan Rodgers, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher, Ex-Bachelorette

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher und Jordan Rodgers

