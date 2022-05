Wollen Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (33) bald umziehen? Der diesjährige Bachelor und seine Zweitplatzierte gehen mittlerweile schon seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben – und scheinen auch total glücklich zu sein. Momentan sind die beiden hauptsächlich in Deutschland unterwegs, die Angestellte im öffentlichen Dienst arbeitet nämlich in Hamburg. Der Hottie hat zwar Familie in Frankfurt und pendelt auch viel, lebt aber normalerweise hauptsächlich auf Gran Canaria. Doch will das Paar seinen Lebensmittelpunkt bald auf die Kanaren verlegen? Darüber sprach Domi jetzt!

In seiner Instagram-Story beantwortete der 30-Jährige nun die Fragen seiner Community. Ein Fan interessierte sich dabei ganz besonders dafür, warum er momentan nicht in seiner Wahlheimat sei. "Aktuell habe ich einige Termine in Deutschland und Anna ist noch an Hamburg gebunden", gab Domi preis. Er sei sich aber sicher, dass die Turteltauben demnächst nach Gran Canaria fliegen werden, um dort für einen längeren Zeitraum zu verweilen. "Dann bekommt ihr ganz viele Bilder", teaserte der IT-Spezialist an.

Doch was gefällt Domi eigentlich so gut an der Urlaubsinsel? "Ich liebe das Meer. Ich liebe die Sonne. Alles ist etwas lockerer", schwärmte er. Trotzdem wolle er natürlich nicht ganz auf seine Heimat Frankfurt verzichten. "Der perfekte Mix zwischen Deutschland und Spanien macht es", hielt der Unternehmer abschließend fest.

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow und Dominik Stuckmann, Bachelor-Paar 2022

Instagram / anna_rossow_ Ex-Bachelor Dominik Stuckmann mit seiner Anna Rossow

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

