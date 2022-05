Sind Sam Asgharis (28) Absichten ehrlich? Seit 2015 ist der Fitnesstrainer mit Britney Spears (40) liiert. 2021 verlobten sich die "Toxic"-Interpretin und ihr Freund. Vor wenigen Wochen verkündeten beide, dass sie zusammen ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Mit dem Heiraten wollen sie aber bis nach der Geburt warten. Fest steht jedoch wohl: Es soll einen Ehevertrag geben, in dem vor allem Sam besondere Ansprüche stellt!

Das will Us Weekly nun von einem Insider erfahren haben. "Die Gespräche haben länger gedauert als sonst. Sam will alle fünf Jahre, wenn sie verheiratet sind, eine beträchtliche finanzielle Erhöhung, sollte die Ehe enden", meinte die Quelle zu wissen. Diese Forderung versetzt die Sängerin augenscheinlich aber nicht in Alarmbereitschaft. "Britney hält sich aus dem gesamten Prozess heraus. Sie überlässt es einfach ihren Anwälten, die Sache mit Sams Team zu regeln", fügte der Informant hinzu.

Ihre Fans sind wegen dieser Meldung besorgt um die Pop-Prinzessin und befürchten, dass Sam sie nur ausnutzen will. Auf Twitter diskutierten einige Anhänger über dieses Thema. "Britney verdient es so sehr, glücklich zu sein. Ihr Vater hat sie doch schon genug ausgenutzt. Bitte nicht auch noch Sam!", kommentierte beispielsweise ein User dazu. Bis 2021 hatte die Musikerin 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) gelebt.

Getty Images Sam Asghari im März 2022

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears im September 2021

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

