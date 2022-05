Elon Musk (50) sorgte für einen ganz besonders süßen Moment bei der Met Gala! Natürlich war der milliardenschwere Unternehmer auch in diesem Jahr wieder zu Gast bei der beliebten Veranstaltung. Viele Fans hatten zuvor vermutet, dass der SpaceX-Gründer mit seiner angeblichen neuen Partnerin Natasha Bassett bei dem Event erscheinen wird. Doch da haben sie sich getäuscht: Elon brachte stattdessen seine Mutter Maye (74) mit!

Auf dem roten Teppich erschien der Multimilliardär in Begleitung der 74-Jährigen. Während er einen schwarzen Smoking mit einem weißen Hemd und einer dazu passenden Fliege kombinierte, setzte das Model auf ein rotes Samtkleid und rundete seinen Look mit Perlenketten und einer weißen Handtasche von Dior ab. An dem Abend hatten Elon und Maye offenbar viel Spaß: Auf einigen Fotos zieht der gebürtige Südafrikaner sogar ein paar Grimassen – und seine Mama lacht dabei herzlich.

Auch nach seinem Auftritt auf dem Red Carpet schien der 50-Jährige die Veranstaltung total zu genießen. Einige Schnappschüsse, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Elon mit Kim Kardashian (41), ihrem neuen Partner Pete Davidson (28) und Corey Gamble (41), dem Partner ihrer Mutter Kris Jenner (66). Auf den Bildern unterhalten sich die vier angeregt – und wirken dabei ziemlich vertraut.

