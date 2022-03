In Elon Musks (50) Liebesleben geht es gerade drunter und drüber. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass seine On-off-Freundin Grimes (33) und er mithilfe einer Leihmutter zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Außerdem wird dem Multimilliardär bereits eine neue Beziehung nachgesagt, denn er soll die Schauspielerin Natasha Bassett daten. Doch auch in Elons Liaison mit Natasha soll es sehr chaotisch zugehen.

Die beiden waren im Februar zum ersten Mal miteinander gesehen worden – daten sollen sie sich aber schon viel länger. "Elon und Natasha sind seit einigen Jahren in einer On-off-Beziehung", berichtete ein Insider jetzt The Daily Telegraph. Der Unternehmer und die 24-Jährige hätten sich bei einem Event in Los Angeles kennengelernt und danach begonnen, sich zu treffen. Diese Verbindung sei aber nicht sonderlich stabil: "Ich denke, diese Beziehung ist ziemlich turbulent, vor allem, weil er ja währenddessen auch eine On-off-Geschichte mit Grimes hat."

Auch um Elons Verflossene Grimes ranken sich schon wieder neue Liebesgerüchte: Sie soll mit der US-Aktivistin Chelsea Manning (34) zusammen sein. Bei den beiden soll es sogar jetzt schon richtig ernst sein. "Sie sind auch schon ziemlich schnell zusammengezogen und leben zusammen in Austin", hatte ein Insider berichtet.

ActionPress Natasha Bassett, Schauspielerin

Getty Images Grimes und Elon Musk bei der Met Gala 2018

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X Æ A-12 im Dezember 2021 in New York

