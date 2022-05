Das hätte böse enden können für Jared Padalecki (39)! Vergangene Woche schockierte der Gossip Girl-Star seine Fans mit einem unglücklichen Zwischenfall. Der Schauspieler konnte nicht zu einem Fanevent erscheinen, weil er einen schweren Autounfall hatte. Jared meldete sich zwar wenig später wohlbehalten zu Wort – dass der Crash nicht gerade harmlos gewesen war, kam aber schon da zum Ausdruck. Aber was ist überhaupt passiert? Ein Unfallbericht schafft jetzt Klarheit – und der Seriendarsteller hatte Glück im Unglück.

TMZ liegen Dokumente vor, aus denen genau hervorgeht, wie es zu dem Crash gekommen ist. Demnach sei der 39-Jährige in einem Tesla unterwegs gewesen – beim zu schnellen Linksabbiegen sei der Wagen außer Kontrolle geraten. Jared raste in dem Auto über eine Betonstützmauer, dann sei der Tesla kopfüber gegen einen Stahlpfosten geknallt. Nach dem Aufprall habe sich das Auto noch einmal nach rechts gedreht. Am Steuer soll aber nicht der Supernatural-Darsteller, sondern sein Cousin Jeremy gesessen haben. Er habe schwere Verletzungen erlitten. Offenbar muss er sich jetzt wegen zu hoher Geschwindigkeit vor Gericht verantworten.

Aber was sagt Jared selbst zu dem Unfall und seinem aktuellen Zustand? Auf Instagram gab der gebürtige Texaner Entwarnung. "Ich bin definitiv auf dem Weg der Besserung und hoffe, dass ich im Laufe dieser Woche wieder filmen kann", schrieb er zu einem Foto von sich und seiner Tochter, auf dem er schon wieder lächeln konnte.

Instagram / jaredpadalecki Jared Padalecki im September 2020

Getty Images Jared Padalecki im August 2019

Instagram / jaredpadalecki Jared Padalecki mit seiner Tochter

