Emotionaler Tag am Supernatural-Set! Jared Padalecki (38) und Jensen Ackles (42) stehen bereits seit 2005 für die beliebte US-amerikanische Mysteryserie vor der Kamera: Als Brüder Sam und Dean Winchester gingen die beiden Schauspieler in ganzen 15 Staffeln immer wieder auf nervenaufreibende Geister- und Dämonenjagd. Doch nach über 15 Jahren am Set brach jetzt der letzte Drehtag für die TV-Serie an: Jared und Jensen meldeten sich mit emotionalen Worten bei den "Supernatural"-Fans!

"Also, es geht los", meldete sich Jared auf Instagram zu Wort und gab seinen Netz-Fans einen Einblick in diesen emotionalen Tag: "Ich schreibe das, während ich das letzte Mal ans 'Supernatural'-Set fahre – mein letzter Tag mit Sam Winchester." Auch wenn seine Gedanken kreisen und seine Emotionen verrückt spielen würden, wolle er sich die Zeit nehmen, um den "Supernatural"-Fans zu danken. "Danke für die unglaubliche Menge an Liebe und Unterstützung, die ihr uns in diesen letzten Stunden entgegengebracht habt", betonte er.

Auch Jensen zeigte sich kurz vor dem Dreh besonders emotional: "Heute ist der letzte Tag einer 15-jährigen Reise", schrieb der Schauspieler auf der Fotoplattform und stellte klar: "Eine Reise, die mein Leben für immer verändert hat." Es gebe keine Worte, die seine große Dankbarkeit gegenüber dem Team und seinen Fans ausdrücken könnten. "Ich bin so dankbar für diese Erinnerungen, die ich für immer in mir tragen werde", schwärmte er.

Instagram / jaredpadalecki Jared Padalecki im September 2020

Getty Images Jensen Ackles und Jared Padalecki, "Supernatural"-Darsteller

Instagram / jensenackles Jensen Ackles, "Supernatural"-Darsteller

