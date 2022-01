Mit diesem Schnappschuss verdreht Jared Padalecki (39) seinen Fans den Kopf! Seitdem der brünette Hottie zwölf Jahre alt ist, nimmt er Schauspielunterricht. Seinen Durchbruch feierte er dann Anfang der 2000er-Jahre mit seiner Rolle in Gilmore Girls und wenig später als Sam Winchester in Supernatural. Über die Jahre hinweg hat sich der Texaner deshalb eine große Fangemeinschaft aufgebaut, die das gute Aussehen des Darstellers immer wieder bewundert. Jetzt flashte Jared seine Follower mit seinen steinharten Bauchmuskeln.

Auf Instagram präsentierte der "Supernatural"-Darsteller nun seinen durchtrainierten Körper mit einem Spiegelselfie. Auf dem Foto ist Jared oberkörperfrei zu sehen, während der 39-Jährige augenscheinlich seine Muskeln anspannt. Der besagte Schnappschuss wurde allerdings nicht von Jared selbst, sondern von seiner Frau Genevieve auf ihrem Account veröffentlicht. "Wir überlegen, unsere Wände neu zu streichen", kommentierte die dreifache Mutter die Aufnahme ihres Ehemannes humorvoll.

Auch bei den Followern der 41-Jährigen kam der heiße Schnappschuss des Schauspielers mit polnischen Wurzeln mehr als gut an. So scherzten einige Abonnenten in den Nachrichten unter dem Post, dass sie beim besten Wissen und Gewissen keine Wände auf dem Foto ausmachen könnten. "Ich, ähm, welche Wände? Ich wurde ein wenig abgelenkt", schrieb beispielsweise ein User verlegen. "Gen wollte einfach nur zeigen, dass ihr Ehemann perfekt ist" oder "Ich verstehe, was du mit dem Foto gemacht hast Genevieve und ich danke dir, du Glückspilz", lauteten weitere Kommentare der begeisterten Fans.

Instagram / jaredpadalecki Jared Padalecki, "Supernatural"-Darsteller

Instagram / jaredpadalecki Jared Padalecki und seine Frau Genevieve im Januar 2022

Instagram / jaredpadalecki Jared Padalecki und seine Frau Genevieve im Januar 2020

