Kurz nach ihrer Scheidung ist Kaley Cuoco (36) wieder glücklich. Die Schauspielerin gab im vergangenen September bekannt, dass sie sich zum zweiten Mal scheiden lässt. Danach sagte die The Big Bang Theory-Darstellerin, dass sie sich nach der zweiten gescheiterten Ehe nie wieder vermählen möchte. Aber sie war schon damals bereit, sich wieder auf eine Langzeit-Beziehung einzulassen. Es scheint, als habe sie mit Tom Pelphrey (39) dafür jetzt den richtigen Partner gefunden.

Auf Instagram teilte die Blondine nun eine Fotostrecke, in der sie sich überglücklich mit dem 39-Jährigen zeigt. Zu sehen sind unter anderem zwei Fotos der beiden. Während sie auf dem einen Selfie noch Schulter an Schulter sitzen, drückt der "Ozark"-Star Kaley auf dem letzten Bild des Postings einen Schmatzer auf ihre Wange. Zu dem Post schrieb die 36-Jährige: "Die Sonne bricht durch die Wolken, goldene Strahlen gleiten in meine Augen und mein Herz, gelbe Strahlen durchbrechen das Grau".

Die Bilderstrecke leitete sie mit einem Foto von einem Pool vor einer Wald-Kulisse ein. Außerdem veröffentlichte sie dazu einige Polaroid-Aufnahmen von den beiden, auf denen sie Wange an Wange Grimassen schneiden oder Kaley einfach nur lächelnd zu Tom hinüberschaut. Auch der Schauspieler postete eines der Bilder, für das zwei der Polaroids abfotografiert worden sind. Gegenseitig markierten sich die zwei jedoch nicht.

Getty Images Kaley Cuoco im April 2022 in West Hollywood

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco

Getty Images / Mike Coppola / Staff Tom Pelphrey im April 2022

