Das große #CoupleChallenge-Finale rückt immer näher! In der vierten Staffel der beliebten Reality-TV-Show kämpfen aktuell noch drei Teams um den Sieg: Neben dem Temptation Island-Star Calvin Kleinen (30) und seinem Bruder Marvin, dem Ex on the Beach-Traumpaar Tommy Pedroni und Sandra Soleil (29) wollen auch die Bauer sucht Frau-Bekanntheiten Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) das Preisgeld von insgesamt 82.250 Euro gewinnen. Doch welches Couple fliegt im Halbfinale raus?

In der neuen Folge müssen sich die Teilnehmer bei einer Schneeballschlacht beweisen. Calvin, Marvin, Patrick und Antonia bilden zunächst eine Allianz und spielen zusammen gegen ihre Konkurrenten. "Wir haben uns sozusagen ein bisschen verbündet", verrät die gelernte Kosmetikerin im Einzelinterview. Doch Tommy und Sandra finden das überhaupt nicht gerecht und bitten die Brüder deshalb um ein faires Spiel. Die beiden sind sofort einverstanden – und nach einer spannenden Runde landen der Ex-Are You The One?-Kandidat und seine Liebste in der Challenge letztendlich auf Platz zwei. Damit steht fest: Der Hobbylandwirt und die Influencerin ziehen nicht ins Finale ein! "Man kann fast sagen, dass ich vielleicht der beste Schneeballwerfer von ganz Finnland bin", erzählt der Franzose total stolz nach seinem Sieg.

Patrick und Antonia hingegen scheinen nach der Niederlage ziemlich sauer auf Calvin und Marvin zu sein. Letzterer versucht beim Abschied die Wogen zwar noch zu glätten – und stellt dabei klar, dass er einfach nur fair sein wollte. "Ich hoffe, ihr konntet uns auch ein bisschen verstehen. [...] Ihr wart halt seit Tag eins unsere Bros", meint der Aachener. Doch die Reaktion des 26-Jährigen fällt eher nüchtern aus. "Jetzt sind wir halt keine mehr", wettert Patrick abschließend gegen seine Mitstreiter.

