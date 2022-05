Ein weiteres schockierendes Detail um den Prozess von Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) gelangt an die Öffentlichkeit. Der Schauspieler und seine Ex-Frau liefern sich vor Gericht gerade einen heftigen Schlagabtausch. Der Fluch der Karibik-Star fordert wegen Verleumdung von Amber mehrere Millionen Dollar Schadensersatz. In dem Zuge kommen immer mehr schockierende Enthüllungen ans Licht. Jetzt heißt es, dass Ambers Anwalt regelmäßig Falschinformationen über Johnny an die Presse weitergegeben haben soll.

2019 arbeitete Eric George in Ambers Anwaltsteam. Drei Jahre zuvor hatte die Schauspielerin die Scheidung von Johnny eingereicht. Jetzt wurde bekannt, dass der Jurist bewusst irreführende Informationen über Johnny, aber auch über Ambers Ex Elon Musk (50), an die Presse, wie zum Beispiel dem People-Magazin, weitergegeben habe. Radar Online konnte Dokumente einsehen, in denen George unter anderem im April 2021 vor Gericht von Johnnys Anwalt Ben Chew dahingehend befragt wurde.

Zum Beispiel konfrontiert Chew Ambers Ex-Anwalt damit, ob er dem People-Magazin gesagt hätte, dass es handfeste Beweise dafür gäbe, dass Johnny Amber wiederholt schlug. Das bejahte George laut den Gerichtsdokumenten. Die Behauptungen des Anwalts befeuerten somit durch die Presse die Überzeugung in der Öffentlichkeit, dass Johnny ein Frauenschläger sei. Jetzt wird jedoch im Prozess deutlich, dass es einige Unstimmigkeiten gibt, was Ambers Vorwürfe gegen den Hollywoodstar betrifft.

Getty Images Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2015

Getty Images Johnny Depp im April 2022

