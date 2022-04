Hat Amber Heard (36) etwa tatsächlich nicht die Wahrheit gesagt? Die Schauspielerin war von 2015 bis 2017 mit dem Fluch der Karibik-Star Johnny Depp (58) verheiratet. Nach der Scheidung lieferte sich das Ex-Paar eine öffentliche Schlammschlacht vor Gericht, die bis heute geht. Im Verleumdungs-Prozess gegen Amber kamen nun erschreckende Details ans Tageslicht – und auch Hinweise darauf, dass die Blondine tatsächlich gelogen hat.

Amber hatte ihren Ex beschuldigt, sie mehrfach körperlich misshandelt zu haben. Damals hatte sie betont, ihre Verletzungen in dem Zeitraum von 2012 bis 2016 mit Schminke abgedeckt zu haben. Der Hersteller des Make-ups, das die Anwältin der 36-Jährigen vor Gericht zur Veranschaulichung präsentiert hatte, warf nun aber Zweifel auf. Angeblich sei das Produkt damals noch gar nicht auf dem Markt gewesen, wie der Hersteller in einem Clip auf TikTok behauptete – sondern erst ab Dezember 2017.

Unabhängig von der Tatsache, dass das Make-up, das Amber damals benutzt haben will, wohl noch gar nicht auf dem Markt war, zweifeln mehrere Zeugen ihre Anschuldigungen an. Diese gaben nämlich an, die "Drive Angry"-Darstellerin nie mit blauen Flecken gesehen zu haben.

