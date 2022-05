Die 17. Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel neigt sich dem Ende zu – schon in drei Wochen steht das große Finale an! In den vergangenen Jahren musste der Showdown aufgrund der Gesundheitslage jeweils in einem kleineren Rahmen ohne Publikum stattfinden. In welchem Rahmen Heidi Klum (48) dieses Mal ihre Siegerin kürt, war bislang noch unklar. Jetzt gibt es aber endlich neue Infos zum großen GNTM-Finale!

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Germany's next Topmodel" veröffentlichte der Sender jetzt die Eckdaten der Show – und die wird am 26. Mai erstmals wieder mit Live-Publikum in Köln stattfinden! "Neben dem Top-20-Walk, einem Live-Fotoshooting, der Verleihung des Personality Awards und weiteren Catwalk-Auftritten erwarten euch viele internationale Gäste und Musik-Acts", heißt es in dem Netzbeitrag.

Aber nicht nur auf die Finalistinnen warten an diesem Abend große Herausforderungen – auch die bereits ausgeschiedene Kandidatin Sophie Dräger wird sich einer aufregenden Challenge stellen. "Die Stimmung hinter der Bühne fängt für euch Sophie als Backstage-Moderatorin ein", lautet es auf der Fotoplattform weiter.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum mit den besten zehn GNTM-Kandidatinnen

Getty Images Heidi Klum bei den Kids' Choice Awards 2022 in Santa Monica

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie Dräger, Influencerin

