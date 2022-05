Johannes Haller (34) teilt einen der wohl schönsten Momente seines Lebens mit seinen Fans! Gemeinsam mit seiner Traumfrau Jessica Haller (32) bekam der Ex-Bachelorette-Boy 2021 sein erstes Kind: Ihr Töchterchen Hailey-Su Haller (1) feiert heute ihren ersten Geburtstag. Zu diesem Anlass teilte Jessi bereits rührende Zeilen im Netz. Auch der stolze Papa veröffentlichte nun ein total emotionales Video zu Haileys großem Tag: Hier sieht man, wie Jessi und Johannes damals von der Schwangerschaft erfahren haben!

Die heutigen Eltern haben seinerzeit den großen Moment mitgefilmt, als sie am 16. September 2020 zusammen auf Ibiza einen Schwangerschaftstest befragt haben – diesen süßen Clip teilte der Influencer nun auf Instagram: Jessi und Johannes beugen sich in dem Video aufgeregt über den Test, auf den sie zuvor wohl gepinkelt hat. Das spanischsprachige Ergebnis verwirrt die Beauty zunächst: "Was heißt dieses Zeichen?" – "embarazada", erwidert Johannes. "Du bist schwanger [...] embarazada heißt schwanger." Jessi kann es nicht fassen und ruft ungläubig: "Nein!" Aber ihrem leichten Lächeln ist zu entnehmen, dass sie sich auch gefreut hat.

Im Anschluss an das intime Video zeigte Johannes direkt den nächsten zauberhaften Clip: Hier sieht man, wie Hailey rund ein Jahr nach ihrer Geburt ihre ersten Schritte auf Jessica zumacht – die stolzen Eltern jubeln natürlich vor Freude. "Wo ist nur die Zeit geblieben?", wunderte sich der 34-Jährige in der Bildunterschrift.

