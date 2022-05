Kerry Katona (41) hat nun wohl auch ihre Nachwuchspläne geändert! Vor wenigen Wochen hatte die Atomic Kitten-Sängerin bekannt gegeben, dass sie vorerst nicht mehr vorhabe, ihren Verlobten Ryan Mahoney zu heiraten. Sie betonte zwar, dass sie sehr glücklich seien, in Sachen Ehe aber keine Eile hätten. Neben den Hochzeitsplänen liegt nun aber offenbar auch ihr Kinderwunsch auf Eis. Kerry kann sich aktuell keinen gemeinsamen Nachwuchs mehr mit Ryan vorstellen!

In ihrer New!-Kolumne schrieb die fünffache Mutter, dass sie darüber nachgedacht habe, sich ihre Eizellen einfrieren zu lassen, um eines Tages ein Baby mit ihrem Liebsten zu bekommen. "Aber jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass wir jemals gemeinsame Kinder haben werden", verriet die 41-Jährige. Sie könne sich einfach nicht vor Augen führen, wie der Fitnesstrainer mitten in der Nacht aufstehe, um sich um ein Neugeborenes zu kümmern. "Er ist ein großartiger Stiefvater, aber ich bin mir nicht sicher, ob er mit einem Baby fertig wird", führte die Britin weiter aus.

Darüber hinaus sei Ryan glücklich mit den Kindern, die Kerry mit in die Beziehung gebracht hat. Aus der Ehe mit dem Westlife-Star Brian McFadden (42) stammen ihre zwei Töchter Molly und Lilly-Sue (19). Mit ihrem Ex-Mann Mark Croft hat sie neben einer weiteren Tochter, Heidi, auch einen Sohn, den 13-jährigen Maxwell. Mit dem Ex-Rugbyspieler George Kay (✝38) teilt sie zudem die achtjährige Dylan-Jorge Rose.

