Wirft Kerry Katona (41) ihre Ehepläne nun über Bord? Die einstige Atomic Kitten-Sängerin ist seit rund anderthalb Jahren mit ihrem Partner Ryan Mahoney verlobt – und schien ihn eigentlich auch bald heiraten zu wollen. Zumindest hieß es im vergangenen Juli, dass die Hochzeitsvorbereitungen bereits in vollem Gange seien. Oder hat Kerry sich umentschieden? Jetzt erzählte sie, dass eine Hochzeit momentan nicht auf dem Plan stehe!

Im Interview mit OK! verriet Kerry, dass sie und Ryan noch kein konkretes Datum haben, an dem sie sich das Jawort geben wollen – falls überhaupt. "Wenn wir es tun, tun wir es. Wenn wir es nicht tun, tun wir es nicht", gab die 41-Jährige zu verstehen. "Wir haben keine Eile, wir sind verlobt und wir sind glücklich, so wie es ist", erklärte sie weiter.

Darüber hinaus habe das Paar aber auch eine schwere Zeit hinter sich. Zum einen war Kerry krank. Zum anderen erzählte sie: "Meine Autos wurden geklaut. Es war wirklich eine Belastung für Ryans und meine Beziehung. Ich hatte vergangenes Jahr keine tolle Zeit."

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihrem Verlobten Ryan Mahoney

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de