Für den Tennisstar könnte es nach dem Knast noch mehr Probleme geben. Boris Becker (54) kann nach seiner Haftstrafe weiter behandelt werden wie ein gewöhnlicher Krimineller. Am Freitag wurde der dreimalige Wimbledon-Sieger in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Obwohl Boris seit zehn Jahren in London lebt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Tennisstar nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe abgeschoben wird.

Nach dem Recht in Großbritannien können ausländische Staatsangehörige, die Gefängnisstrafen von mehr als 12 Monaten verbüßen, zur Abschiebung ausgeschrieben werden. Auch wenn er nur die Hälfte seiner Strafe tatsächlich absitzen muss, liegt Boris dann mit 15 Monaten hinter Gittern über dieser Zeit in Gewahrsam. Boris lebt zwar seit über zehn Jahren in London, er hat aber nie die Staatsbürgerschaft beantragt. Wie die Daily Mail berichtet, habe er vor sieben Jahren die Absicht bekundet, diesen Antrag zu stellen, es aber nie getan. Damit gilt er als Ausländer und kann trotz seines Wohnsitzes in England ausgewiesen werden.

Nach der Verkündung des Strafmaßes wurde er in das Wandsworth-Gefängnis gebracht, das gut fünf Kilometer von dem Platz entfernt liegt, auf dem der Tennisheld seine drei Wimbledon-Titel im Einzel feierte. Da er keine Gewalttaten begangen hat, gilt es laut Daily Mail als wahrscheinlich, dass Becker in den kommenden Monaten in ein "weicheres" Gefängnis mit geringeren Sicherheitsauflagen verlegt wird.

Getty Images Boris Becker im Januar 2020

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro mit ihrem Partner Boris Becker im April 2022 in London

Getty Images Boris Becker und Novak Djokovic, 2020

