Es ist eine schwere Zeit für ihn und seine Familie. Boris Becker (54) musste sich am Freitag vor einem Londoner Gericht behaupten. Wegen Insolvenzverschleppung wurde er zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Kurz nachdem der einstige Tennisprofi von seinem Schuldspruch erfahren hatte, musste er auch schon umgehend seine Strafe antreten. Seine Ex-Frau Lilly Becker (45) verriet nun, wie es Boris in Haft geht.

In der britischen Talkshow "Piers Morgan Uncensored" stellte Lilly am Dienstagabend klar, dass es dem Wimbledon-Star gut gehe – das habe ihr die neue Freundin des Profisportlers, Lilian de Carvalho Monteiro, aus erster Hand versichert. "Ich meine, es ist klar, dass das kein Fünfsternehotel ist. Sie wissen, dass er sich schämt. Sie wissen, dass er gedemütigt ist", machte die 45-Jährige deutlich. Deshalb habe sie ihrem Noch-Ehemann nahegelegt, mental stark und konzentriert für die anstehende Zeit zu bleiben.

"Wir sehen uns nächstes Wochenende, wenn du willst. Es wird alles gut", lauteten die letzten Worte, die Lilly samt Herz-Emoji an den Vater ihres Sohnes gerichtet hatte. Dabei verriet die gebürtige Niederländerin in dem Interview weiter, dass sie ihrem Ex schon bald einen Besuch mit ihrem gemeinsamen Spross Amadeus (12) abstatten möchte – sofern auch Boris zustimmt.

Getty Images Lilly und Boris Becker im Februar 2018

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im April 2022 in London

Getty Images Lilly und Boris Becker im Juli 2016 in London

