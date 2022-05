Wie süß! Im Februar wurde Kylie Jenner (24) zum zweiten Mal Mama: Nach ihrer Tochter Stormi (4) bekam sie gemeinsam mit ihrem Partner Travis Scott (31) einen Sohn. Bislang hielt die Keeping Up with the Kardashians-Beauty den aber aus der Öffentlichkeit heraus und verriet noch nicht einmal seinen Namen. Jetzt tauchte der Kleine jedoch kurz in Kylies neuem Video auf!

Auf YouTube veröffentlichte die Unternehmerin einen Behind-the-scenes-Clip von ihrem berühmten Look für die diesjährige Met Gala. Darin nimmt Kylie ihre Fans vom Anfang des Entstehungsprozesses des Hochzeitskleides von Off-White bis hin zu ihrem Auftritt mit. Als sie im Flieger nach New York sitzt, schwenkt sie die Kamera auch kurz auf ihren Sohn und zeigt die Füße des Kleinen. "Seht euch die süßen Schuhe meines Sohnes an! Er kann noch nicht mal laufen", witzelt die Beauty amüsiert und streichelt sanft sein Knie.

Dabei liegt der Fokus eindeutig auf den stylishen Sneakern, die er trägt: Sie sind von der Marke Air Jordan in Kooperation mit dem Vater des Kleinen. Der Preis kann sich dabei sehen lassen: Schlappe 190 Euro kostet ein Paar der Luxusschuhe!

Getty Images Kylie Jenner auf der Met Gala 2022

YouTube / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn, Mai 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner (r.) mit ihrer Tochter Stormi

